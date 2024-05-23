Путин, несмотря на неудачу, продолжит убеждать Запад бросить Украину и разрешить ее уничтожить, - ISW

Украина и Запад победили многомесячную попытку России убедить Запад прекратить поддержку Украины, чем создать условия для уничтожения ее обороны. Однако Кремль, вероятно, предпримет еще одну попытку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

С осени 2023 года российские войска проводили наступательные операции, целью которых было убедить Запад отказаться от своих обязательств по Украине, а длительные дебаты США по поводу помощи, вероятно, убедили Кремль, что его усилия частично были удачными, считают военные аналитики.

Последствия задержки военной помощи создали условия для того, чтобы российские силы добились более значительных успехов на поле боя, чем те, которых они могли достичь раньше. Российское командование, вероятно, пришло к выводу, что войска РФ смогут уничтожить украинскую линию фронта в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Тем не менее, украинские войска успешно мешали оккупантам добиться значительного оперативного прогресса и ограничивали районы, где им удалось добиться значительных тактических успехов.

Решение США возобновить помощь и активизация усилий Европы по мобилизации поддержки Украины ознаменовали провал попыток России убедить Запад принять победу Москвы, отмечают в ISW.

Ход операций за последние семь месяцев, вероятно, убедил российского диктатора Владимира Путина, что непрерывные наступательные операции позволят России постепенно покорить Украину и уничтожить украинскую государственность "кусок за куском". По мнению аналитиков, Путин, вероятно, пришел к выводу, что ослабление поддержки Западом Украины со временем станет для него действенной теорией победы, и, вероятно, продолжит усилия, чтобы убедить Запад сдаться и позволить России уничтожить украинскую государственность.

Также Путин и российские военные, предполагают в Институте, пришли к выводу, что Украина не сможет вернуть захваченные территории, и что ползучее продвижение России даже дорогой ценой в конечном итоге приведет к ее общему успеху. Эти российские оценки будут побуждать Путина продолжать войну в погоне за окончательной полной победой, считают эксперты ISW.