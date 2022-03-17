Путин не понимал, с чем он столкнется в Украине, - премьер-министр Великобритании

В интервью премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам Джонсона, президент России не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину, и не ожидал столь сильного сопротивления. Джонсон также отметил, что Путин совершил ряд военных преступлений, сопоставимых по масштабу с которыми не было в Европе со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны.
"Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха", - добавил британский премьер. "Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несгибаемый дух. Так что… он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней", - отметил он.
"В вопросе мира должно быть решение, которое уважает волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение", - добавил Борис Джонсон.
Ранее мы сообщали, что Россия запрашивала у Китая военную технику для поддержки войны. Китайская сторона в дальнейшем наличие таких просьб опровергла.
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