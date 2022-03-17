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Путін не розумів, з чим він зіткнеться в Україні, - прем'єр-міністр Великобританії

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

В інтерв'ю прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що"в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами Джонсона, президент Росії не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, і не очікував такого сильного опору. Джонсон також зазначив, що Путін скоїв ряд військових злочинів, порівнянних за масштабом з якими не було в Європі з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни.

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може домогтися успіху", - додав Британський прем'єр. "Він не зможе розтрощити та завоювати Україну, тому що вони показали свій непохитний дух. Так що... він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками й бронею", - зазначив він.

"У питанні миру має бути рішення, яке поважає волю українського народу. І Великобританія підтримає це рішення", - додав Борис Джонсон.

Раніше ми повідомляли, що Росія запитувала у Китаю військову техніку для підтримки війни. Китайська сторона надалі наявність таких прохань спростувала.

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