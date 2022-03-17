Путин не понимал, с чем он столкнется в Украине, - премьер-министр Великобритании

В интервью премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу".

По словам Джонсона, президент России не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину, и не ожидал столь сильного сопротивления. Джонсон также отметил, что Путин совершил ряд военных преступлений, сопоставимых по масштабу с которыми не было в Европе со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны.

"Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха", - добавил британский премьер. "Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несгибаемый дух. Так что… он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней", - отметил он.

"В вопросе мира должно быть решение, которое уважает волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение", - добавил Борис Джонсон.