Путін не розумів, з чим він зіткнеться в Україні, - прем'єр-міністр Великобританії

За словами Джонсона, президент Росії не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, і не очікував такого сильного опору. Джонсон також зазначив, що Путін скоїв ряд військових злочинів, порівнянних за масштабом з якими не було в Європі з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни.

"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може домогтися успіху", - додав Британський прем'єр. "Він не зможе розтрощити та завоювати Україну, тому що вони показали свій непохитний дух. Так що... він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками й бронею", - зазначив він.

"У питанні миру має бути рішення, яке поважає волю українського народу. І Великобританія підтримає це рішення", - додав Борис Джонсон.