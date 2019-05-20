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Путин помиловал украинца

Новости » Общество    20.05.2019 - 18:45
Путин помиловал украинца
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин подписал указы о помиловании четырех человек

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, среди них один украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Сообщается, что Путин освободил от отбывания наказания россиян Владилена Литвинова, Гайникамал Аюпову и Жанну Саламатину.

Аналогичное решение принято в отношении Сергея Гладкобородова, который является гражданином Украины. СМИ пишут, что он проживает в Харькове. В Москве Гладкобородова осудили за кражу. Он подал ходатайство о снятии судимости, так как из-за нее не мог въезжать в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко помиловал гражданина России для освобождения из плена боевиков журналистки Марии Варфоломеевой.

Добавим, что Порошенко помиловал в 2018 году 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в 2018 году Порошенко издал 4 указа, которыми помиловал 9 женщин и 5 мужчин.

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