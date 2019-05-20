Путін помилував українця

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін підписав укази про помилування чотирьох осіб

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про помилування чотирьох осіб, серед них один українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.

Повідомляється, що Путін звільнив від відбування покарання росіян Владилена Литвинова, Гайникамал Аюпову і Жанну Саламатіну.

Аналогічне рішення прийнято щодо Сергія Гладкобородова, який є громадянином України. ЗМІ пишуть, що він проживає у Харкові. У Москві Гладкобородова засудили за крадіжку. Він подав клопотання про зняття судимості, так як через неї не міг в'їжджати в Росію, щоб доглядати за матір'ю важкохворої.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко помилував громадянина Росії для звільнення з полону бойовиків журналістки Марії Варфоломеєвої.

Додамо, що Порошенко помилував в 2018 році 14 осіб, засуджених на різні терміни покарання. За інформацією Департаменту з питань помилування Адміністрації президента України, в 2018 році Порошенко видав 4 указу, якими помилував 9 жінок і 5 чоловіків.