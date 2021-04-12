Путин не получал запросов от Зеленского на разговор, но ему есть что сказать, - Кремль

На вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому, Песков ответил: "всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".

Однако, по словам пресс-секретаря Путина, запросов от украинской стороны о переговорах не было.

"РФ считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса", - отметил Песков.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе.