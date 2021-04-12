Путин не получал запросов от Зеленского на разговор, но ему есть что сказать, - Кремль

В Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было. Российскому лидеру есть что сказать украинскому.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
На вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому, Песков ответил: "всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе".
Однако, по словам пресс-секретаря Путина, запросов от украинской стороны о переговорах не было.
"РФ считает особенно важным заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса", - отметил Песков.
Ранее советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе.
Напомним, 26 марта на Донбассе под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четырех военных.
После этого в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор с Зеленским. Также у российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" идут плохо.