Путін не отримував запитів від Зеленського на розмову, але йому є що сказати, - Кремль

На питання, чи є що Путіну сказати Зеленському, Пєсков відповів: "завжди є з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".

Однак, за словами прес-секретаря Путіна, запитів від української сторони про переговори не було.

"РФ вважає особливо важливим дбати про інтереси російськомовних жителів Донбасу", - зазначив Пєсков.

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Зеленский намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.