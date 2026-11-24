Що Путін показав Кушнеру

За словами Кушнера, під час зустрічі за участю американського спецпосланця Стіва Віткоффа Путін показав йому документи з кремлівських архівів. Вони стосувалися його діда Джозефа Берковіца та його участі в єврейському партизанському русі під час Другої світової війни.

Кушнер розцінив це як "тонкий натяк" на історичні зв'язки двох країн. На його думку, Путін хотів нагадати про союзництво США та СРСР у боротьбі проти нацистської Німеччини.

Що відомо про родину Кушнера

Як пише видання, Джозеф Берковіц пережив Голокост. Він утік із нацистського трудового табору та переховувався з братами й сестрами в лісах на території сучасної Білорусі.

Згодом він приєднався до загону Бєльських - єврейського партизанського формування, яке боролося проти нацистів і рятувало євреїв.

Майбутня бабуся Кушнера Рая також пережила Голокост. У 1943 році вона втекла з гетто в Новогрудку через підземний тунель.

Після війни Рая та Джозеф одружилися, а в 1949 році переїхали до США.