Что Путин показал Кушнеру

По словам Кушнера, во время встречи с участием американского спецпосланника Стива Уиткоффа Путин показал ему документы из кремлевских архивов. Они касались его деда Джозефа Берковица и его участия в еврейском партизанском движении во время Второй мировой войны.

Кушнер расценил это как "тонкий намек" на исторические связи двух стран. По его мнению, Путин хотел напомнить о союзничестве США и СССР в борьбе против нацистской Германии.

Что известно о семье Кушнера

Как пишет издание, Джозеф Берковиц пережил Холокост. Он сбежал из нацистского трудового лагеря и скрывался с братьями и сестрами в лесах на территории современной Беларуси.

Впоследствии он присоединился к отряду Бельских - еврейскому партизанскому формированию, которое боролось против нацистов и спасало евреев.

Будущая бабушка Кушнера Рая также пережила Холокост. В 1943 году она сбежала из гетто в Новогрудке через подземный туннель.

После войны Рая и Джозеф поженились, а в 1949 году переехали в США.