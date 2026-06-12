Путін похвалився "аналогом" Starlink для управління важкими дронами

У Росії нібито працюють над супутниковою системою, за допомогою якої окупанти зможуть керувати важкими дронами.
Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з солдатами РФ заявив російський диктатор Володимир Путін.
За його словами, для того, щоб створити низькоорбітальне супутникове угруповання ("аналог" Starlink), росіяни вже почали запускати супутники в космос.
"У 2023 році перші супутники, які здатні вирішувати подібну задачу (управління важкими дронами - ред.), вже з'явилися в космосі. І у 2024-2025 рр. ця робота триває. У нас є приватна структура", - сказав Путін.
Він відмовився називати назву компанії, яка працює над супутниковою системою.
Нагадаємо, цього року Україна спільно зі SpaceX запровадила "білий список" терміналів Starlink.
Головна мета таких заходів - заблокувати роботу тих терміналів, які використовували російські окупанти для війни проти України. Хоча доставка в РФ Starlink була заборонена ще давно, армія країни-агресора купувала їх через посередників у третіх країнах.
Були випадки, коли росіяни використовували Starlink навіть на своїх ударних безпілотниках "Шахед", щоби обійти українську протиповітряну оборону.
У березні цього року російська компанія "Бюро 1440" оголосила, що вивела на орбіту перші 16 супутників "Рассвет" ("аналог" Starlink).
При цьому про який запуск супутників у 2023 році говорив Путін - неясно.