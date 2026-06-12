UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін похвалився "аналогом" Starlink для управління важкими дронами

17:14 12.06.2026 Пт
2 хв
Диктатор сказав, що супутники вже почали запускати в космос
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

У Росії нібито працюють над супутниковою системою, за допомогою якої окупанти зможуть керувати важкими дронами.

Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з солдатами РФ заявив російський диктатор Володимир Путін.

За його словами, для того, щоб створити низькоорбітальне супутникове угруповання ("аналог" Starlink), росіяни вже почали запускати супутники в космос.

"У 2023 році перші супутники, які здатні вирішувати подібну задачу (управління важкими дронами - ред.), вже з'явилися в космосі. І у 2024-2025 рр. ця робота триває. У нас є приватна структура", - сказав Путін.

Він відмовився називати назву компанії, яка працює над супутниковою системою.

Читайте також: Москва будує свій аналог Starlink: "Флеш" оцінив реальність загрози

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, цього року Україна спільно зі SpaceX запровадила "білий список" терміналів Starlink.

Головна мета таких заходів - заблокувати роботу тих терміналів, які використовували російські окупанти для війни проти України. Хоча доставка в РФ Starlink була заборонена ще давно, армія країни-агресора купувала їх через посередників у третіх країнах.

Були випадки, коли росіяни використовували Starlink навіть на своїх ударних безпілотниках "Шахед", щоби обійти українську протиповітряну оборону.

У березні цього року російська компанія "Бюро 1440" оголосила, що вивела на орбіту перші 16 супутників "Рассвет" ("аналог" Starlink).

При цьому про який запуск супутників у 2023 році говорив Путін - неясно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в УкраїніДрони