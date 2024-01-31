Путін погрожує абсолютно серйозно. "Іскандери" можуть долетіти до Берліна, - глава МЗС Польщі

"Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що країни Заходу дуже часто не сприймали це належним чином.

"Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер", можуть долетіти до Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що в Німеччині цю тему не обговорюють", - наголосив польський міністр.

Сікорський додав, що Європа має діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якщо американці відмовляються від допомоги, ми опинимося перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", - зазначив глава МЗС Польщі.

Можливий напад РФ на НАТО

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Обговорення розпочалося після публікації німецького видання Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

Також голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не посоромився" б напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії.

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна.