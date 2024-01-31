Путин угрожает совершенно серьезно. "Искандеры" могут долететь до Берлина, - глава МИД Польши

"Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии. А когда он угрожает какой-либо стране, он делает это совершенно серьезно", - сказал Сикорский.

Он отметил, что страны Запада очень часто не воспринимали это должным образом.

"Теперь российские танки в Беларуси, Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер", могут долететь до Берлина. Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эта тема не обсуждается", - подчеркнул польский министр.

Сикорский добавил, что Европа должна действовать быстро, потому что Украина находится под давлением.

"Мероприятие в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если американцы отказываются от помощи, мы окажемся перед серьезной дилеммой: либо заменить Америку, то есть удвоить наши усилия, либо позволить Путину завоевать Украину", - отметил глава МИД Польши.

Возможное нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого издания Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.