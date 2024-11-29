Путін погрозами про "Орєшнік" може досягти протилежного для себе результату, - політолог

Російський диктатор Володимир Путін, погрожуючи новими ударами "Орєшніком", може досягти протилежного для себе результату. Це може посилити підтримку України з боку партнерів.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов.
Він нагадав, що застосування Росією ракети "Орєшнік" майже збіглося за часом з дозволом бити по РФ західними ракетами. На думку політолога, ні удар "Орєшніком", ні переписування ядерної доктрини Росії не спрацювали, як хотів Путін.
"Путін продовжує намагатися це робити, але цілком може досягнути протилежного результату", - заявив Несвітайлов.
Він пояснив, що раніше російські ракети, які залітали у Польщу, не збивали. Проте представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що база ППО на території Польщі є в списку військових цілей Росії. Такі погрози можуть змінити позиції Польщі та НАТО.
"Тому що вони (поляки, - ред.) отримали пряму погрозу. Якщо вони раніше не збивали ракети на своїй території, і розмова про те, щоб збивати над Україною, взагалі не йшла, то тепер може виникнути питання власної безпеки для поляків", - заявив політолог.
На його думку, найкращою відповіддю Польщі та НАТО було б визначення 300-кілометрової зони, в якій би збивали "випадкові" ворожі цілі.
Несвітайлов додав, що також почали з'являтися інсайди з приводу того, що Франція проговорює з Великобританією можливість відправки військ в Україну. Як вважає політолог, це виглядає досить реалістично.
Він також прокоментував затвердження на посаду спецпредставника США по Україні Кіта Келлога. Політолог наголосив, що попри заяви Келлога про план зупинки і заморозки бойових дій на лінії зіткнення, у нього були досить якісні проукраїнські заяви.
"Він говорив про те, що перемога України є стратегічно важливою для США, це їх прямий інтерес. І також говорив, що ніхто Україну кидати не збирається і потрібно знайти шлях, як війну завершити, але вона не буде завершена на російських вимогах і на користь РФ. І таку людину Трамп призначає спецпредставником. Людину, яка глибоко в контексті. Мені здається це найкраща відповідь на погрози РФ, що на якусь загальну стратегію Заходу це не впливає взагалі", - пояснив політолог.
Нагадаємо, 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ заявили, що загарбники вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету проти України.
Російський диктатор Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік". ГУР Міноборони уточнило, що Росія атакувала Дніпро з ракетного комплексу "Кєдр".
Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що "Орєшнік" - це назва ракетної програми Росії, а "Кєдр" - ракетна система.
Днями Путін пригрозив новими ударами по Україні ракетами "Орєшнік". При цьому диктатор заявив, що нібито можуть бути атаковані так звані "центри прийняття рішень".
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