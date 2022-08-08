Путин не поедет на Генассамблею ООН в конце сентября

Президент России Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая пройдет в сентябре. Также не предполагается его выступление по видеосвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в понедельник, 8 августа.

"Поездка и выступление не планируются", - сказал он.

Как следует из опубликованного на сайте правовой информации в понедельник распоряжения, возглавит делегацию РФ на 77-й сессии Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, все последние годы в Нью-Йорк летал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В 2009 году на Генассамблее выступал тогдашний российский президент Дмитрий Медведев. Путин же в последний раз присутствовал на открытии сессии Генассамблеи десять лет назад, когда ООН исполнилось 60 лет. До этого он выступал там дважды - в 2003 году и на "саммите тысячелетия" в 2000-м.