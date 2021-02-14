Путин подтвердил возможность отключения в РФ зарубежных интернет-сервисов

Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при "враждебных действиях против РФ".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу.

Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы "враждебных действий" будут реагировать.

"Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - ред.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.