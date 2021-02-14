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Путін підтвердив можливість відключення в РФ зарубіжних інтернет-сервісів

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 00:22
Путін підтвердив можливість відключення в РФ зарубіжних інтернет-сервісів Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Російської Федирации Володимир Путін допустив можливість відключення у своїй країні зарубіжних інтернет-сервісів. Таке, за його словами, можливо при "ворожих діях проти РФ".

Про це заявив під час спілкування з журналістами в суботу.

Путін зазначив, що в Кремлі не хочуть проблем для користувачів, проте у випадках загрози "ворожих дій" будуть реагувати.

"Коли вже ворожі дії здійснюються, я цього (відключення інтернет-сервісів, - ред.) не виключаю. Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі", - сказав Путін.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Російська Федерація готова відключитися від глобального інтернету в разі необхідності.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія не буде робити ніяких кроків назустріч по досягненню миру на Донбасі, то Україна може ініціювати відключення її від SWIFT.

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