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Путин подписал указ о призыве военных запаса на сборы

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Москва, Пятница 18 февраля 2022 22:37
Путин подписал указ о призыве военных запаса на сборы Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военных запаса на сборы. Документ вступает в силу с момента его публикации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", - говорится в указе.

В документе отмечается, что призванные на сборы россияне будут проходить их в Вооруженных силах РФ, государственной охране и Федеральной службы безопасности. Правительству и региональным властям поручено обеспечить проведение этого мероприятия.

Указ Путина датирован 18 февраля 2022 года. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, на фоне обострения на Донбассе оккупационные власти 18 февраля объявили эвакуацию местных жителей.

Отметим, Путин пообещал всем эвакуированным с оккупированного Донбасса выплатить по 10 тысяч рублей (около 3,7 тысячи гривен).

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