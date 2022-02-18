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Путін підписав указ про призов військових запасу на збори

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Москва, П'ятниця 18 лютого 2022 22:37
Путін підписав указ про призов військових запасу на збори Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов військових запасу на збори. Документ набирає чинності з моменту його публікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Закликати у 2022 році громадян Росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів", - йдеться в указі.

У документі зазначається, що покликані на збори росіяни проходитимуть їх у Збройних силах РФ, державній охороні та Федеральній службі безпеки. Уряду та регіональній владі доручено забезпечити проведення цього заходу.

Указ Путіна датовано 18 лютого 2022 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, на тлі загострення на Донбасі окупаційна влада 18 лютого оголосила евакуацію місцевих жителів.

Зазначимо, Путін пообіцяв усім евакуйованим із окупованого Донбасу виплатити по 10 тисяч рублів (близько 3,7 тисячі гривень).

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Володимир Путін Російська Федерація
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