Путін підписав указ про призов на військові збори в 2021 році
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов військовозобов'язаних, які перебувають в запасі, на військові збори. Уряду країни та державним органам доручено забезпечити ці заходи.
Про це йдеться в указі російського президента.
"Закликати в 2021 році громадян РФ, які перебувають в запасі, для проходження зборів в збройних силах Російської Федерації і органи федеральної безпеки", - йдеться в документі.
Російському уряду і органам виконавчої влади доручено забезпечити організацію проведення навчальних зборів та пов'язаних з ними заходів. Документ набрати чинності з дня його офіційного опублікування.
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Відзначимо, Путін визнав "ЛНР", "ДНР" і фактично вийшов з Мінських домовленостей. Про це заявив Олексій Резніков.
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