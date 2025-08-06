Путін почав зустріч з Віткоффом

Трамп намагається завершити війну в Україні

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф невдовзі вирушить до Росії для обговорення ситуації навколо України.

Спочатку повідомлялось, що поїздка запланована на вихідні, однак пізніше сам Трамп уточнив, що візит відбудеться 6 або 7 серпня. У ніч проти 6 серпня він ще раз підтвердив - цього дня мають відбутися переговори між США та Росією. Ймовірно, йдеться саме про зустріч Віткоффа з російською стороною.

Зауважимо, що ще в липні Трамп публічно поставив ультиматум Кремлю: 50 днів на припинення війни проти України.

У разі невиконання даних умов американський президент обіцяв запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Проте після нових масованих обстрілів українських міст, Трамп скоротив строк та заявив, що 8 серпня стане крайньою датою, до якої Росія повинна ухвалити рішення.

Під час останнього спілкування з журналістами Трамп також підкреслив, що його подальші дії щодо тиску на Москву залежатимуть від результатів місії Віткоффа.

Варто зауважити, що раніше сьогодні стало відомо, що президент Трамп завтра, о 16:30 за місцевим часом, виступить із заявою з Овального кабінету Білого дому.