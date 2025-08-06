Путин начал встречу с Уиткоффом

Трамп пытается завершить войну в Украине

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф вскоре отправится в Россию для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Сначала сообщалось, что поездка запланирована на выходные, однако позже сам Трамп уточнил, что визит состоится 6 или 7 августа. В ночь на 6 августа он еще раз подтвердил - в этот день должны состояться переговоры между США и Россией. Вероятно, речь идет именно о встрече Уиткоффа с российской стороной.

Заметим, что еще в июле Трамп публично поставил ультиматум Кремлю: 50 дней на прекращение войны против Украины.

В случае невыполнения данных условий американский президент обещал ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Однако после новых массированных обстрелов украинских городов, Трамп сократил срок и заявил, что 8 августа станет крайней датой, до которой Россия должна принять решение.

Во время последнего общения с журналистами Трамп также подчеркнул, что его дальнейшие действия по давлению на Москву будут зависеть от результатов миссии Уиткоффа.

Стоит заметить, что ранее сегодня стало известно, что президент Трамп завтра, в 16:30 по местному времени, выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.