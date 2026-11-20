Російський диктатор Володимир Путін нібито не пішов би на війну проти України, якби Дональд Трамп в той час був президентом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа про результати перемовин в Китаї.

Трамп розповів, що запитував російського диктатора, чи почав би той вторгнення, якби він був при владі, і отримав заперечну відповідь.

"Я насправді запитав Путіна, я сказав: "Чи пішов би ти туди, якби я був президентом?" Він сказав: "Ні", - наголосив американський лідер.

Американський політик також заявив, що ситуацію нібито погано вели з боку США.

Окрім цього, за словами Трампа, Путін висловив бажання, щоб війна між Росією та Україною завершилася дипломатичним шляхом.