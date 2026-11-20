Российский диктатор Владимир Путин вроде бы не пошел на войну против Украины, если бы Дональд Трамп в то время был президентом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа о результатах переговоров в Китае.

Трамп рассказал, что спрашивал российского диктатора, начал ли тот вторжение, будь он у власти, и получил отрицательный ответ.

"Я действительно спросил Путина, я сказал: "Пошел бы ты туда, будь я президентом?" Он сказал: "Нет", - подчеркнул американский лидер.

Американский политик также заявил, что ситуацию вроде бы плохо вели со стороны США.

Кроме того, по словам Трампа, Путин выразил желание, чтобы война между Россией и Украиной завершилась дипломатическим путем.