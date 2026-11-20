Трамп: Путин сказал мне, что не напал бы на Украину, будь я президентом
Российский диктатор Владимир Путин вроде бы не пошел на войну против Украины, если бы Дональд Трамп в то время был президентом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа о результатах переговоров в Китае.
Трамп рассказал, что спрашивал российского диктатора, начал ли тот вторжение, будь он у власти, и получил отрицательный ответ.
"Я действительно спросил Путина, я сказал: "Пошел бы ты туда, будь я президентом?" Он сказал: "Нет", - подчеркнул американский лидер.
Американский политик также заявил, что ситуацию вроде бы плохо вели со стороны США.
Кроме того, по словам Трампа, Путин выразил желание, чтобы война между Россией и Украиной завершилась дипломатическим путем.
Напомним, что ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне с участием лидера КНР Си Цзиньпина.
По информации западных СМИ, администрация Белого дома настаивает на том, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и РФ до начала января - пока контроль над Конгрессом не перешел к демократам.
Европейские дипломаты отмечают, что спешит только Вашингтон, в то время как Кремль не планирует форсировать события без выполнения своих ультиматумов.
Кроме того, сегодня Трамп попал в скандал из-за другого заявления о главе Кремля.
Комментируя нарушение воздушного пространства НАТО, американский лидер заявил, что Путин "случайно" запускал ракеты и дроны по Польше.
В то же время, он похвалил польского премьера Дональда Туска, заявив, что тот победил на выборах якобы благодаря его поддержке.