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Путін побачив несподіваний "плюс" у заморожені активів РФ на Заході

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін знайшов несподіваний "плюс" у заморожені російських активів на Заході. Він навіть назвав це потенційною користю для світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Путін заявив, що замороження російських активів на Заході пришвидшить регіоналізацію платіжних систем, і зауважив, що це потенційно корисно навіть для світової економіки.

"Постійно говорять про те, що збираються наші гроші вкрасти. Але як тільки це станеться, рух у бік регіоналізації платіжних систем прискориться і набуде без будь-яких сумнівів незворотного характеру. А це, в цілому, корисно для світової економіки. Можливо, за це варто і заплатити", - сказав диктатор.

Після цього Путін також поскаржився, що "крадіжка - це таємне розкрадання чужого майна, тут буде відкрите розкрадання, тобто грабіж".

Регіоналізація платіжних систем

Зауважимо, що регіоналізація платіжних систем - це процес, за якого країни або союзи держав створюють власні платіжні інфраструктури, щоб зменшити залежність від глобальних фінансових систем, як-от SWIFT, Visa, Mastercard чи долара США.

Російський диктатор Путін, заявляючи про "користь" від замороження активів, намагається підмінити реальність і виставити втрату сотень мільярдів як стратегічну вигоду.

Він прагне підірвати довіру до західних фінансових систем, показати їх "небезпечними" для інших країн і просунути ідею багатополярного світу без фінансового домінування.

Таким чином Кремль намагається створити ілюзію, ніби санкції Заходу грають Росії на руку, підштовхуючи світ до "нового порядку", де її банківська система і рубль не ізольовані, а незалежні.

Зауважимо, що до прикладу в Росії вже існує національна платіжна система "Мир", що надає послуги проведення платіжних операцій і випускає банківські картки.

Однак від початку повномасштабного вторгнення низка країн припинила обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear становить 183 млрд євро.

Раніше цього місяця повідомлялось, що кошти від російських активів у розмірі 18 млрд євро мають бути вичерпані до кінця року.

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Війна Росії проти України