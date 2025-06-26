Путін побачив несподіваний "плюс" у заморожені активів РФ на Заході

Російський диктатор Володимир Путін знайшов несподіваний "плюс" у заморожені російських активів на Заході. Він навіть назвав це потенційною користю для світової економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Путін заявив, що замороження російських активів на Заході пришвидшить регіоналізацію платіжних систем, і зауважив, що це потенційно корисно навіть для світової економіки.
"Постійно говорять про те, що збираються наші гроші вкрасти. Але як тільки це станеться, рух у бік регіоналізації платіжних систем прискориться і набуде без будь-яких сумнівів незворотного характеру. А це, в цілому, корисно для світової економіки. Можливо, за це варто і заплатити", - сказав диктатор.
Після цього Путін також поскаржився, що "крадіжка - це таємне розкрадання чужого майна, тут буде відкрите розкрадання, тобто грабіж".
Зауважимо, що регіоналізація платіжних систем - це процес, за якого країни або союзи держав створюють власні платіжні інфраструктури, щоб зменшити залежність від глобальних фінансових систем, як-от SWIFT, Visa, Mastercard чи долара США.
Російський диктатор Путін, заявляючи про "користь" від замороження активів, намагається підмінити реальність і виставити втрату сотень мільярдів як стратегічну вигоду.
Він прагне підірвати довіру до західних фінансових систем, показати їх "небезпечними" для інших країн і просунути ідею багатополярного світу без фінансового домінування.
Таким чином Кремль намагається створити ілюзію, ніби санкції Заходу грають Росії на руку, підштовхуючи світ до "нового порядку", де її банківська система і рубль не ізольовані, а незалежні.
Зауважимо, що до прикладу в Росії вже існує національна платіжна система "Мир", що надає послуги проведення платіжних операцій і випускає банківські картки.
Однак від початку повномасштабного вторгнення низка країн припинила обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".
Нагадаємо, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear становить 183 млрд євро.
Раніше цього місяця повідомлялось, що кошти від російських активів у розмірі 18 млрд євро мають бути вичерпані до кінця року.
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