Регіоналізація платіжних систем

Зауважимо, що регіоналізація платіжних систем - це процес, за якого країни або союзи держав створюють власні платіжні інфраструктури, щоб зменшити залежність від глобальних фінансових систем, як-от SWIFT, Visa, Mastercard чи долара США.

Російський диктатор Путін, заявляючи про "користь" від замороження активів, намагається підмінити реальність і виставити втрату сотень мільярдів як стратегічну вигоду.

Він прагне підірвати довіру до західних фінансових систем, показати їх "небезпечними" для інших країн і просунути ідею багатополярного світу без фінансового домінування.

Таким чином Кремль намагається створити ілюзію, ніби санкції Заходу грають Росії на руку, підштовхуючи світ до "нового порядку", де її банківська система і рубль не ізольовані, а незалежні.

Зауважимо, що до прикладу в Росії вже існує національна платіжна система "Мир", що надає послуги проведення платіжних операцій і випускає банківські картки.

Однак від початку повномасштабного вторгнення низка країн припинила обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear становить 183 млрд євро.

Раніше цього місяця повідомлялось, що кошти від російських активів у розмірі 18 млрд євро мають бути вичерпані до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.