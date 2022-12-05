Путін не планує завершувати війну. Коли оголосять нову хвилю мобілізації в РФ

Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому. Про це свідчать плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в РФ, яка має пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу". Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року", - йдеться в повідомленні.
В Центрі нагадують, що за даними Генштабу ЗСУ,Кремль вважає, що для перемоги над Україною необхідно задіяти 5 млн військовослужбовців, що й викликає необхідність запровадження більш жорсткої системи обліку військовозобов’язаних.
"Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Наразі Міноборони РФ не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому, маніпуляції цифрою в 5 млн є одним з елементів психологічного тиску на українців", - стверджують в Центрі.
Там наголошують, що ці плани РФ свідчать про те, що Путін не зацікавлений у завершенні війни.
"Натомість він лише потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації та подальшої агресії проти України", - додають автори.
Водночас у Telegram-каналі "Можем объяснить" стверджують, що нова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть.
"Військкомати в регіонах отримали від Міноборони РФ приписи розпочати посилену роботу з мобілізації чоловіків на війну в Україні. Їх пошук розпочнеться в січні-лютому, при цьому офіційно оголошувати мобілізацію влада не планує", - йдеться у повідомленні.
Відразу три не пов'язані між собою джерела у військкоматах різних регіонів стверджують, що одним із поставлених Міноборони РФ завдань є масове розсилання та вручення повісток - на підставі указу Володимира Путіна про "часткову мобілізацію", яку офіційно так і не було завершено. Також військкомати зобов'язали розпочати рейди на місця проживання військовозобов'язаних. Число майбутніх мобілізованих Міноборони РФ поки що не дає.
За словами співрозмовника Telegram-каналу в петербурзькому комісаріаті, військкомати попередили про те, що "буде багато роботи у січні, лютому". Джерело в московському комісаріаті додало, що співробітників зобов'язали "переглянути справи призовників та контрактників для надсилання їм повісток та залучення до мобілізації".
Як повідомлялось, в Росії працюють над єдиною електронною базою даних призовників. Це гарантуватиме отримання повістки тими, хто намагається уникнути мобілізації.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.
Як відомо, наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.
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