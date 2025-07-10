Путін планує воювати далі і не шукає шляхів виходу з війни, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін планує воювати проти України далі. Він не шукає шляхів виходу з війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі "коаліції рішучих" у Римі.
"Зараз середина року, і його перша половина прояснила кілька речей. Зараз очевидно для всіх партнерів, що Росія блокує всі мирні зусилля. І це Путін - той, хто відкинув усі пропозиції про припинення вогню, зокрема запропоновану США. Росія не лише тисне на фронті, намагаючись розширити війну, а й вкидає величезні ресурси у виробництво зброї. Путін планує воювати далі й він не шукає шляхів виходу з війни", - сказав Зеленський.
За його словами, спільні дії України та союзників створили Росії "стратегічні проблеми".
"Через санкції у Росії немає хорошого майбутнього. Але сумно, що у неї ще є змога воювати далі, тому нам треба збільшити тиск разом", - зазначив президент.
Він запропонував сфокусуватися на цьому під час засідання "коаліції рішучих".
"Я буду говорити про українських солдат, і як підтримати їх, про зброю, особливо дрони, яких Україна та Європа можуть виробляти більше і краще, ніж Росія. І я говоритиму про наші відносини зі США, та оборонні можливості, які наявні лише у них, і які нам дуже потрібні, і це у спільному інтересі Європи. І, звісно, я говоритиму про справжні гарантії безпеки", - додав Зеленський.
Варто відзначити, що в засіданні "коаліції рішучих" вперше взяли участь представники США: спецпредставник президента Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог, сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь, які просувають законопроєкт про введення "пекельних санкцій" проти Росії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Римі. Сьогодні, 10 липня, там відбудеться чергова зустріч "коаліції рішучих", а також вже відбулася Конференція з відновлення України.
До того ж, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Зеленський сьогодні проведе додаткові переговори з представниками США. На порядку денному буде санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій проти Росії з боку США найближчим часом.
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