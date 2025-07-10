Путин планирует воевать дальше и не ищет путей выхода из войны, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин планирует воевать против Украины дальше. Он не ищет путей выхода из войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи "коалиции решительных" в Риме.
"Сейчас середина года, и его первая половина прояснила несколько вещей. Сейчас очевидно для всех партнеров, что Россия блокирует все мирные усилия. И это Путин - тот, кто отверг все предложения о прекращении огня, в том числе предложенное США. Россия не только давит на фронте, пытаясь расширить войну, но и вбрасывает огромные ресурсы в производство оружия. Путин планирует воевать дальше и он не ищет путей выхода из войны", - сказал Зеленский.
По его словам, совместные действия Украины и союзников создали России "стратегические проблемы".
"Из-за санкций у России нет хорошего будущего. Но печально, что у нее еще есть возможность воевать дальше, поэтому нам надо увеличить давление вместе", - отметил президент.
Он предложил сфокусироваться на этом во время заседания "коалиции решительных".
"Я буду говорить об украинских солдатах, и как поддержать их, об оружии, особенно дронах, которых Украина и Европа могут производить больше и лучше, чем Россия. И я буду говорить о наших отношениях с США, и оборонных возможностях, которые имеются только у них, и которые нам очень нужны, и это в общем интересе Европы. И, конечно, я буду говорить о настоящих гарантиях безопасности", - добавил Зеленский.
Стоит отметить, что в заседании "коалиции решительных" впервые приняли участие представители США: спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, которые продвигают законопроект о введении "адских санкций" против России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Риме. Сегодня, 10 июля, там состоится очередная встреча "коалиции решительных", а также уже состоялась Конференция по восстановлению Украины.
К тому же, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Зеленский сегодня проведет дополнительные переговоры с представителями США. На повестке дня будет санкционная политика и принятие очередного пакета санкций против России со стороны США в ближайшее время.
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