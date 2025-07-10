Путин планирует воевать дальше и не ищет путей выхода из войны, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин планирует воевать против Украины дальше. Он не ищет путей выхода из войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи "коалиции решительных" в Риме.

"Сейчас середина года, и его первая половина прояснила несколько вещей. Сейчас очевидно для всех партнеров, что Россия блокирует все мирные усилия. И это Путин - тот, кто отверг все предложения о прекращении огня, в том числе предложенное США. Россия не только давит на фронте, пытаясь расширить войну, но и вбрасывает огромные ресурсы в производство оружия. Путин планирует воевать дальше и он не ищет путей выхода из войны", - сказал Зеленский.

По его словам, совместные действия Украины и союзников создали России "стратегические проблемы".

"Из-за санкций у России нет хорошего будущего. Но печально, что у нее еще есть возможность воевать дальше, поэтому нам надо увеличить давление вместе", - отметил президент.

Он предложил сфокусироваться на этом во время заседания "коалиции решительных".

"Я буду говорить об украинских солдатах, и как поддержать их, об оружии, особенно дронах, которых Украина и Европа могут производить больше и лучше, чем Россия. И я буду говорить о наших отношениях с США, и оборонных возможностях, которые имеются только у них, и которые нам очень нужны, и это в общем интересе Европы. И, конечно, я буду говорить о настоящих гарантиях безопасности", - добавил Зеленский.

Стоит отметить, что в заседании "коалиции решительных" впервые приняли участие представители США: спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, которые продвигают законопроект о введении "адских санкций" против России.