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Путін планує поїхати до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном

Фото: Сі Цзіньпін та Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, якого цитує ТАСС.

"У жовтні розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках участі глави російської держави у заходах міжнародного форуму "Один пояс - один шлях", - сказав Патрушев.

Візит Сі Цзіньпіна до Путіна

Нагадаємо, глава Китаю із дводенним візитом відвідав Москву 20 березня. Під час неформальної зустрічі із Путіним, яка тривала 4 години, він обговорював тему війни в Україні.

У Китаї зазначали, що візит лідера Сі Цзіньпіна до Росії має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам". Там заявляли, що Китай відстоюватиме свою нібито "об'єктивну та неупереджену позицію" з міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.

Аналітики ISW упевнені, що Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримки, яка необхідна РФ для війни проти України.

Більше про візит Сі Цзіньпіна до Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Си ЦзиньпиньВолодимир ПутінРосійська ФедераціяКитай