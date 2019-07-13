Путин планирует стать премьером с расширенными полномочиями, - Bloomberg

Президент России Владимир Путин планирует после президентских выборов в 2024 году стать премьер-министром с расширенными конституционными полномочиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bloomberg.

Как сообщили источники издания, Кремль готовит план, чтобы оставить Путина у власти после следующих президентских выборов, на которых, согласно конституции, он не сможет баллотироваться.

Так, согласно плану Кремля, после следующих президентских выборов в 2024 году Путин получит должность премьер-министра, но с расширенными конституционными полномочиями. Соответствующие изменения в российские законы планируют внести после парламентских выборов 2021 года.

Однако, как отмечает издание, в Кремле опасаются, что из-за падения рейтинга правящей российской партии "Единая Россия" в реализации замысла могут возникнуть проблемы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о своем будущем после окончания четвертого президентского срока. По словам Путина, ему сейчас есть чем заняться на президентском посту поэтому, говорить о его будущем в политике рано.

Отметим, на выборах 2018 года Путин получил 76,67% голосов и продолжил свою президентскую каденцию еще на 6 лет. Голосование также прошло в оккупированном Крыму, однако, по данным украинской стороны, более 90% крымских татар проигнорировали выборы президента России.