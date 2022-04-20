Путін планує "мобілізацію" в окупованих Херсонській та Запорізькій областях, - ГУР

Українська розвідка з'ясувала, що глава Кремля Володимир Путін має намір влаштувати на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей примусову "мобілізацію". Після чого кинути мобілізованих у найгарячіші точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації". Після її проведення ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в розвідці, фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.

"Для проведення "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат. В день "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців", - розповіли в ГУР.

За даними розвідки, ця спецоперація переслідує наступні цілі:

знищення представників українського етносу,

проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".

"Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти в частині Запорізької області "проголосували" за приєднання до "ДНР".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готують так званий "референдум" у Херсоні на першу декаду травня. Вони готуються проголосити "Херсонську народну республіку".

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