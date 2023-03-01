ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін підтвердив майбутній візит глави Китаю до Москви

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 19:41
Путін підтвердив майбутній візит глави Китаю до Москви Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що глава Китаю Сі Цзіньпінь відвідає Москву з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "ТАСС".

Тиран заявив, що під час візиту покаже Сі Цзіньпіну московське метро.

"Ось будемо зустрічатися з главою КНР, якщо програма дозволить, із задоволенням покажемо Велику кільцеву лінію московського метро і нашим гостям. У всякому разі, делегації, мені здається, можна буде показати", - заявив він.

Видання зазначає, що 22 лютого Путін на зустрічі з головним радником лідера Китаю Ван І заявив, що в Москві чекають на візит Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що глава Китаю може відвідати Москву наприкінці квітня – на початку травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Си Цзиньпинь Китай
NEWS
На Донбасі росіяни обмежують світло для цивільних, знищили електроопору, - Генштаб
На Донбасі росіяни обмежують світло для цивільних, знищили електроопору, - Генштаб
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу