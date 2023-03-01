Путін підтвердив майбутній візит глави Китаю до Москви

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що глава Китаю Сі Цзіньпінь відвідає Москву з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "ТАСС" .

Тиран заявив, що під час візиту покаже Сі Цзіньпіну московське метро.

"Ось будемо зустрічатися з главою КНР, якщо програма дозволить, із задоволенням покажемо Велику кільцеву лінію московського метро і нашим гостям. У всякому разі, делегації, мені здається, можна буде показати", - заявив він.

Видання зазначає, що 22 лютого Путін на зустрічі з головним радником лідера Китаю Ван І заявив, що в Москві чекають на візит Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що глава Китаю може відвідати Москву наприкінці квітня – на початку травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.