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Путин подтвердил будущий визит главы Китая в Москву

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Среда 01 марта 2023 19:41
Путин подтвердил будущий визит главы Китая в Москву Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что главы Китая Си Цзиньпин посетит Москву с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "ТАСС".

Тиран заявил, что в ходе визита покажет Си Цзиньпину московское метро.

"Вот будем встречаться с главой КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем Большую кольцевую линию московского метро и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", - заявил он.

Издание отмечает, что 22 февраля Путин на встрече с главным советником лидера Китая Ван И заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал, что глава Китая может посетить Москву в конце апреля - начале мая.

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