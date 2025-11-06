Путін підписав закони, що відкривають шлях для нової хвилі мобілізації, - ISW

За даними інституту, Росія нещодавно ухвалила закон, який дозволяє резервістам брати участь у спеціальних тренуваннях для забезпечення захисту критично важливих об'єктів у Росії.

Російські чиновники раніше стверджували, що російська влада направлятиме резервістів лише для захисту критично важливої ​​інфраструктури в межах свого регіону, але закон, що примітно, не містить таких обмежень.

Кремль визначає чотири незаконно анексовані області України як частину Росії, таким чином, відсутність територіальних обмежень у законі може дозволити Росії направляти резервістів до районів окупованої України.

Важливо, що російський диктатор Володимир Путін вчора, 5 листопада, ухвалив закон, який поширює щомісячні виплати, які отримують російські контрактники, на будь-якого військовослужбовця, який служить для відбиття збройного вторгнення в Росію, під час збройної провокації на державному кордоні або на російській території, або поблизу районів, де Росія проводить "спеціальну військову операцію".

Російські чиновники давно обговорюють розширення пільг для військовослужбовців, які служать у прикордонних регіонах, після внутрішньої реакції, спричиненої вторгненням України до Курської області у 2024 році.

Момент прийняття Путіним закону свідчить про те, що він також може бути пов'язаний з нещодавнім законом про розгортання резервістів.

Кремль може використовувати пункт закону про тих, хто служить поблизу "спеціальної військової операції", щоб встановити умови для розгортання - та оплати - резервістів для бойових дій в Україні, як продовжує оцінювати ISW.

ISW вважає, що Кремль, ймовірно, представляє свої нещодавні правові зміни щодо резервістів лише як частину планів захисту інфраструктури, щоб приховати довгострокові плани щодо їх розгортання в Україні.

Джерело в одній з найбільших російських нафтогазових компаній, зокрема, повідомило російському опозиційному виданню "Верстка", що охоронці компанії "не мають високих очікувань" від резервістів, які захищатимуть критичну інфраструктуру, і що лише справжні армійські системи протиповітряної оборони можуть забезпечити належний захист.