Путін підписав закони, що відкривають шлях для нової хвилі мобілізації, - ISW

Кремль ухвалив низку законів, які фактично відкривають можливість розгортання російських резервістів на окупованій території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Інституту вивчення війни (ISW)..
За даними інституту, Росія нещодавно ухвалила закон, який дозволяє резервістам брати участь у спеціальних тренуваннях для забезпечення захисту критично важливих об'єктів у Росії.
Російські чиновники раніше стверджували, що російська влада направлятиме резервістів лише для захисту критично важливої інфраструктури в межах свого регіону, але закон, що примітно, не містить таких обмежень.
Кремль визначає чотири незаконно анексовані області України як частину Росії, таким чином, відсутність територіальних обмежень у законі може дозволити Росії направляти резервістів до районів окупованої України.
Важливо, що російський диктатор Володимир Путін вчора, 5 листопада, ухвалив закон, який поширює щомісячні виплати, які отримують російські контрактники, на будь-якого військовослужбовця, який служить для відбиття збройного вторгнення в Росію, під час збройної провокації на державному кордоні або на російській території, або поблизу районів, де Росія проводить "спеціальну військову операцію".
Російські чиновники давно обговорюють розширення пільг для військовослужбовців, які служать у прикордонних регіонах, після внутрішньої реакції, спричиненої вторгненням України до Курської області у 2024 році.
Момент прийняття Путіним закону свідчить про те, що він також може бути пов'язаний з нещодавнім законом про розгортання резервістів.
Кремль може використовувати пункт закону про тих, хто служить поблизу "спеціальної військової операції", щоб встановити умови для розгортання - та оплати - резервістів для бойових дій в Україні, як продовжує оцінювати ISW.
ISW вважає, що Кремль, ймовірно, представляє свої нещодавні правові зміни щодо резервістів лише як частину планів захисту інфраструктури, щоб приховати довгострокові плани щодо їх розгортання в Україні.
Джерело в одній з найбільших російських нафтогазових компаній, зокрема, повідомило російському опозиційному виданню "Верстка", що охоронці компанії "не мають високих очікувань" від резервістів, які захищатимуть критичну інфраструктуру, і що лише справжні армійські системи протиповітряної оборони можуть забезпечити належний захист.
Нагадаємо, що днями російський диктатор Путін підписав закон, який передбачає призов до армії протягом усього календарного року.
Варто зауважити, що російські ЗМІ вже неодноразово писали про те, що строковиків у РФ примушують підписувати контракт, щоб поповнити лави солдатів, які воюють проти України.
Варто додати, що ще наприкінці вересня Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт про призов до армії протягом усього календарного року, а не тільки з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня, як це відбувається зараз.