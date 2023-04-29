Путін підписав наказ, направлений на "узаконення" депортації українців, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

27 квітня Путін підписав указ "Про особливості правового становища деяких категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації", який визначає осіб, які проживають на окупованих Росією територіях, які заявили про бажання зберегти чинне громадянство і відмовилися прийняти російські паспорти як "іноземних громадян та осіб без громадянства, що в даний час проживають у Російській Федерації".

Аналітики зазначають, що цей указ закріплює примусові методи заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також встановлює умови депортації українців, які не згодні стати громадянами Росії. Російська влада також продовжує інші спроби депортувати українців, особливо дітей, до Росії за різними схемами.

"ISW продовжує вважати, що всі дії, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть бути порушенням Женевської конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційною навмисною кампанією етнічних чисток", - йдеться в звіті.

Ключові висновки