Путин подписал приказ, направленный на "узаконивание" депортации украинцев, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

27 апреля Путин подписал указ "Об особенностях правового положения некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", определяющий лиц, проживающих на оккупированных Россией территориях, заявивших о желании сохранить действующее гражданство и отказавшихся принять российские паспорта как "иностранных граждан" и лиц без гражданства, в настоящее время проживающих в Российской Федерации".

Аналитики отмечают, что этот указ закрепляет принудительные методы привлечения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России. Российские власти также продолжают другие попытки депортировать украинцев, особенно детей, в Россию по разным схемам.

"ISW продолжает считать, что все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут быть нарушением Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также потенциальной умышленной кампанией этнических чисток", - говорится в отчете.

Ключевые выводы