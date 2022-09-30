UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін підписав "договори" про анексію окупованих областей України

Фото: Путін підписав "договори" про анексію окупованих областей України (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Путіна.

Повідомляється, що російський лідер підписав псевдодокументи з гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей.

Згідно із законодавством Росії, підписання "договорів" - це перший крок анексії. Також за "входження" окупованих територій України має проголосувати Рада федерації.

Нагадаємо, що вчора вночі голова Кремля Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Також РБК-Україна писала про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув главі Кремля Володимиру Путіну ультиматум щодо переговорів. У разі визнання фейкових "референдумів" Україна відмовиться продовжувати діалог із Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська Федерація