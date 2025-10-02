Путін підготував відповідь на можливий "репараційний кредит" для України, - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про новий механізм націоналізації та швидкого продажу іноземних активів. Ймовірно, це відповідь глави Кремля на плани надати Україні "репараційний кредит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джерело видання розповіло, що указ спрямований на прискорення продажу як російських, так і іноземних компаній. І, за його словами, якщо Євросоюз почне конфіскацію російських активів, Москва відповість "симетричними заходами".
"У разі вилучення (російських активів - ред.) буде відповідь", - пригрозив сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, назвавши план ЄС щодо "репараційного кредиту" для України "незаконним захопленням російської власності, крадіжкою".
Новий указ Путіна скорочує термін попередньої оцінки активів до 10 днів і прискорює реєстрацію права власності. Усі такі угоди проводитиме державний банк "Промсвязьбанк". У документі зазначено, що зміни запроваджено через санкції проти Росії.
Указ також стосується і продажу активів, які раніше належали російським інвесторам. Кремль активізував конфіскацію майна в російських громадян, включно з власниками закордонних паспортів і тими, кого звинувачують в екстремізмі або корупції. Вилучені об'єкти нерідко перепродують, щоб збільшити надходження до державного бюджету.
Bloomberg звернуло увагу, що в Росії продовжують вести бізнес сотні західних компаній, зокрема великі UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. і Mondelez International Inc.
"Репараційний кредит" для України
Нагадаємо, Євросоюз продовжує шукати можливості для використання заморожених російських активів на допомогу Україні.
Єврокомісія вже розробляє план, який передбачає надання Україні кредиту в розмірі 140 млрд євро. Він буде забезпечений активами РФ.
Україна повинна буде повернути отримані кошти тільки в тому разі, якщо Москва погодиться виділити гроші на відновлення країни і виплатити репарації.
Поки що невідомо, чи підтримають такий план усі країни ЄС.