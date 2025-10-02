Путин подготовил ответ на возможный "репарационный кредит" для Украины, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о новом механизме национализации и быстрой продажи иностранных активов. Вероятно, это ответ главы Кремля на планы предоставить Украине "репарационный кредит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источник издания рассказал, что указ направлен на ускорение продажи как российских, так и иностранных компаний. И, по его словам, если Евросоюз начнет конфискацию российских активов, Москва ответит "симметричными мерами".

"В случае изъятия (российских активов - ред.) последует ответ", - пригрозил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвав план ЕС по "репарационному кредиту" для Украины "незаконным захватом российской собственности, кражей".

Новый указ Путина сокращает срок предварительной оценки активов до 10 дней и ускоряет регистрацию права собственности. Все такие сделки будет проводить государственный банк "Промсвязьбанк". В документе отмечается, что изменения введены из-за санкций против России.

Указ также касается и продажи активов, которые раньше принадлежали российским инвесторам. Кремль активизировал конфискацию имущества у российских граждан, включая владельцев иностранных паспортов и тех, кого обвиняют в экстремизме или коррупции. Изъятые объекты нередко перепродают, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет.

Bloomberg обратило внимание, что в России продолжают вести бизнес сотни западных компаний, в том числе крупные UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. и Mondelez International Inc.