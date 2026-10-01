Путін взявся за прогнози "звільнення" Донбасу після провалу низки дедлайнів
Росія нібито має намір захопити Донбас набагато швидше, ніж за півтора-два роки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай".
Під час свого виступу російський диктатор висловив "незгоду" з оцінками українських та європейських аналітиків щодо термінів бойових дій на сході України.
"Росія "звільнить" Донбас набагато раніше, ніж через 1,5-2 роки, як вважають в Україні та Європі", - заявив Путін.
Окрім цього, він звернувся до української сторони з цинічною заявою щодо територіальних поступок: "Якщо втрата територій неминуче станеться, чи є сенс за них чіплятися?"
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російська армія знову отримала новий дедлайн для повного захоплення Донеччини.
Попри накази Кремля, військово-політичне керівництво РФ з початку повномасштабного вторгнення 2022 року не виконало жодного з 15 попередніх графіків просування на сході України.
Окрім цього, російський диктатор продовжує висловлювати публічні маніпуляції щодо перебігу бойових дій.
Зокрема, Путін видав нову порцію абсурду, заявивши, що Росія нібито "не починала війну" і першою по мирних об'єктах не б'є.
Також очільник Кремля відхилив будь-які спроби знизити інтенсивність обстрілів, назвавши пропозицію щодо взаємного припинення ударів між Україною та РФ "безглуздою".