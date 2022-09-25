Путін піде на ескалацію в Україні, бо його режим слабшає, - польський прем'єр

"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що звернення Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію росіян "мало викликати страх", але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася.

"Із самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, наповненої технікою минулої епохи, танками, які кинуті посеред поля. Солдати, які, потрапили в український полон та заявляли, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну", - нагадав Моравецький.

Прем'єр звернув увагу, Путін довгий час не хотів відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу кидали на війну "азіатські меншини з далеких російських республік".

"Тим більше приголомшлива реакція російського суспільства на новину про призов. Буквально після виступу Путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували запити: як зламати руку або як покинути Росію", - зазначив Моравецький.

За його словами, "будівля російської пропаганди вільно руйнується".

"Путін це знає, тому він продовжує такі, а не інші рішення. Російському ведмедю боляче, і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства", - прогнозує Моравецький.

Він підкреслив, що дивиться на російські протести з якоюсь легкою надією, а західні політики, західна еліта "повинна прозріти".

"Польський уряд, Польща завжди буде голосом розуму, голосом миру, свободи та безпеки. У нас одна мета, і ця мета - перемога", - резюмував глава уряду Польщі.

Нагадаємо, зі схожою заявою раніше виступив держсекретар США Ентоні Блінкен, який зазначив, що Путін "підлив масла у вогонь", коли оголосив часткову мобілізацію.

Додамо, РБК-Україна в матеріалі розбиралося, на що російський диктатор готовий піти заради мобілізації.

