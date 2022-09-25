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Путин пойдет на эскалацию в Украине, потому что его режим слабеет, - польский премьер

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С каждым днем режим российского диктатора Владимира Путина ослабевает. Поэтому в ближайшее время возможна новая волна эскалации агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которого цитирует "Польское радио".

"Российский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет, теряет кровь и воздух", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что обращение Путина, в котором он объявил о мобилизации россиян "должно вызывать страх", но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором он оказался.

"С самого начала вторжения весь мир смотрел на позор российской армии, наполненной техникой минувшей эпохи, танками, брошенными посреди поля. Солдаты, попавшие в украинский плен и заявлявшие, что им сказали, что они едут на учения, а не на обычную войну", - напомнил Моравецкий.

Премьер обратил внимание, что Путин долгое время не хотел отправлять на фронт этнических россиян, поэтому в первую очередь бросали на войну "азиатские меньшинства из далеких российских республик".

"Тем более потрясающая реакция российского общества на новость о призыве. Буквально после выступления Путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковике Google воцарились запросы: как сломать руку или как покинуть Россию", - отметил Моравецкий.

По его словам, "здание российской пропаганды свободно рушится".

"Путин это знает, поэтому он продолжает такие, а не другие решения. Российскому медведю больно и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия", - прогнозирует Моравецкий.

Он подчеркнул, что смотрит на российские протесты с какой-то легкой надеждой, а западные политики, западная элита "должна прозреть".

"Польское правительство, Польша всегда будет голосом разума, голосом мира, свободы и безопасности. У нас одна цель, и эта цель - победа", - резюмировал глава правительства Польши.

Напомним, с похожим заявлением ранее выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который отметил, что Путин "подлил масла в огонь", когда объявил частичную мобилизацию.

Добавим, РБК-Украина в материале разбиралось, на что российский диктатор готов пойти ради мобилизации.

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