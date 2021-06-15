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Путин первым даст пресс-конференцию после встречи с Байденом, -  CNN

Автор: РБК-Украина

После встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным именно российский президент первым даст пресс-конференцию. Информация о том, что встреча будет проходить 4-5 часов, подтверждается.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Кейтлен Коллинз.

По ее словам, Белый дом раскрыл следующие детали завтрашнего саммита - сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи: одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств, вторая - расширенные делегации.

"Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а затем Байдена", - отметила Коллинз.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тема Украины будет одной из важнейших во время встречи Байдена и Путина, но никакие договоренности за спиной Киева достигнуты не будут.

Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало главные заявления лидеров США и России, которые касаются завтрашней встречи в Женеве.

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