Путин первым даст пресс-конференцию после встречи с Байденом, -  CNN

После встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным именно российский президент первым даст пресс-конференцию. Информация о том, что встреча будет проходить 4-5 часов, подтверждается.
Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Кейтлен Коллинз.
По ее словам, Белый дом раскрыл следующие детали завтрашнего саммита - сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден. Планируется как минимум две встречи: одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств, вторая - расширенные делегации.
"Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а затем Байдена", - отметила Коллинз.
Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тема Украины будет одной из важнейших во время встречи Байдена и Путина, но никакие договоренности за спиной Киева достигнуты не будут.
Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало главные заявления лидеров США и России, которые касаются завтрашней встречи в Женеве.