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Путин о переносе переговоров из Минска: попытка Украины уклониться от урегулирования

Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации заявил, что вопрос о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и похоронить минские соглашения.

Об этом сообщает "ТАСС" и "РИА Новости".

Он также добавил, что Беларусь не вмешивается в переговорный процесс, а только создала для него условия.

В свою очередь непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос переноса площадки из Минска говорит о намерении похоронить минские соглашения.

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Путин, Владимир Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", - заявил он.

При этом Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой организовать в Беларуси переговорную площадку к нему обратились Путин и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.

А глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что место переговоров после пандемии могли бы перенести, например, в Польшу.

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