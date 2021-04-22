Путин о переносе переговоров из Минска: попытка Украины уклониться от урегулирования

Президент Российской Федерации заявил, что вопрос о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и похоронить минские соглашения.
Об этом сообщает "ТАСС" и "РИА Новости".
Он также добавил, что Беларусь не вмешивается в переговорный процесс, а только создала для него условия.
В свою очередь непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос переноса площадки из Минска говорит о намерении похоронить минские соглашения.
"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Путин, Владимир Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", - заявил он.
При этом Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой организовать в Беларуси переговорную площадку к нему обратились Путин и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.
А глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что место переговоров после пандемии могли бы перенести, например, в Польшу.