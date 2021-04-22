Путин о переносе переговоров из Минска: попытка Украины уклониться от урегулирования

Он также добавил, что Беларусь не вмешивается в переговорный процесс, а только создала для него условия.

В свою очередь непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос переноса площадки из Минска говорит о намерении похоронить минские соглашения.

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то это предлагал. Если Владимир Путин, Владимир Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте", - заявил он.

При этом Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой организовать в Беларуси переговорную площадку к нему обратились Путин и пятый президент Украины Петр Порошенко.