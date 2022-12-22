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Путін переговорив із Нетаньягу: обговорили війну в Україні та іранську проблему

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував лідеру ізраїльської опозиційної партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньягу. Сторони обговорили війну в Україні й запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання NEWSru.

Як відзначає пресслужба офісу лідера "Лікуд", Путін привітав Нетаньягу з формуванням уряду та перемогою на виборах.

Під час розмови Нетаньягу сказав, що сподівається, що буде знайдений спосіб якнайшвидше покласти край війні в Україні, а також стражданням українців. Також він заявив про рішучість запобігти тому, аби Іран отримав ядерну зброю й припинити спроби країни створити військову базу на північному кордоні Ізраїлю.

Кремль, зі свого боку, поки що жодним чином не прокоментував телефонний дзвінок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог нещодавно передав Нетаньягу мандат на формування нового уряду.

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