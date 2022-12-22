Путин переговорил с Нетаньяху: обсудили войну в Украине и иранскую проблему

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на израильское издание NEWSru .

Как отмечает пресс-служба офиса лидера "Ликуд", Путин поздравил Нетаньяху с формированием правительства и победой на выборах.

Во время разговора Нетаньяху сказал, что надеется, что будет найден способ как можно быстрее положить конец войне в Украине, а также страданиям украинцев. Также он заявил о решимости предотвратить то, чтобы Иран получил ядерное оружие и прекратить попытки страны создать военную базу на северной границе Израиля.

Кремль, со своей стороны, пока никак не прокомментировал телефонный звонок.