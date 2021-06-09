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Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

"Нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи...",- сказал он.

Путин отметил, что когда Украина предлагала России провести переговоры с Зеленским, то украинская сторона отметила, что темой встречи будет международная безопасность.

"Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России, и Украины. Но мне кажется, у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом", - отметил президент РФ.

Новость дополняется...

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для встречи Зеленского и Путина.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинпереговоры