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Путін перед ракетним ударом по Україні відвідав штаб військ Росії, - Пєсков

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Москва, Субота 31 грудня 2022 15:54
Путін перед ракетним ударом по Україні відвідав штаб військ Росії, - Пєсков Фото: Володимир Путін, президент Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав сьогодні, 31 грудня, вранці штаб Південного військового округу, що розташований у Ростові-на-Дону.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, там глава Кремля поспілкувався з командувачами та вручив прапори армійським корпусам, "у тому числі Донецькому та Луганському".

Також Пєсков додав, що там було записано новорічне звернення Путіна до росіян.

Нагадаємо, 20 грудня Пєсков заявляв, що Путін нібито відвідував так звану "зону спеціальної військової операції", при цьому не уточнивши, де саме був диктатор.

Також ми писали, що 5 грудня Путін відвідав Кримський міст, який був частково зруйнований внаслідок вибухів на початку жовтня.

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